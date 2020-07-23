2020-07-23T10:34:46+03:00
Происшествия

Двенадцатилетний велосипедист попал под машину в Тверской области

Мальчика госпитализировали
Ольга ТРОФИМОВА
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С травмами ребенок госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской областиС травмами ребенок госпитализирован Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 22 июля, в городе Бологое Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля "Хендэ Акцент", двигаясь от Заводского микрорайона в сторону Западного микрорайона, наехал на 12-летнего велосипедиста.

Мальчик внезапно выехал с тротуара на проезжую часть. В результат ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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