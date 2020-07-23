2020-07-23T10:28:38+03:00
Общество

Власти Торопца Тверской области обязали убрать свалку с улиц города

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
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Прокуратура Торопецкого района провела проверку и выявила факт образования на землях населенных пунктов, вблизи улиц Моховой и Березовой в Торопце, накопления твердых бытовых отходов.

По факту выявленных нарушений прокурором района главе местного самоуправления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Свалка ликвидирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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