В Твери инвалида незаконно привлекли к ответственности за неоплату парковки

23 Июль 2020 2020-07-23T10:24:52+03:00

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В прокуратуру Центрального района г. Твери обратился житель Волгоградской области. Мужчина не согласился с решением административной комиссии г. Твери и назначении ему штрафа за платную парковку.

Как следует из материала административного дела, в ноябре 2019 года на платной парковке в Твери был размещен автомобиль "Шкода", государственный регистрационный знак которого совпал с номером автомобиля "Лада Приора", принадлежащем заявителю. "Нарушителю" был вынесен штраф за неоплату парковки.

Прокуратура установила, что заявитель никогда не являлся собственником "Шкоды" и в день совершения правонарушения в Твери отсутствовал. Кроме того, государственный регистрационный знак автомобиля заявителя не присваивался "Шкоде".

По данному факту прокуратурой района на незаконное постановление органа административной юрисдикции принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.

Производство по делу прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU