Угон автомобиля раскрыли полицейские в Тверской области

23 Июль 2020 2020-07-23T09:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 51-летний житель Саратовской области. Мужчина рассказал, что из двора дома в деревне Ещево Весьегонского муниципального округа угнали его автомобиль марки "Рено Дастер".

На месте происшествия следственно-оперативная группа провела розыскные мероприятия. Спустя несколько часов пропавший автомобиль был найден в деревне Иваново.

Полицеские установили, что к преступлению причастен ранее судимый неработающий 35-летний житель деревни Ещево - знакомый потерпевшего. Накануне мужчины вместе выпивали, а когда хозяин авто уснул, его знакомый взял автомобиль покататься, но не справился с управлением и съехал в кювет. Ущерб составил 100 000 рублей.

Задержанный сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 166 УК РФ.

Автомобиль вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU