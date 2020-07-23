2020-07-23T09:37:56+03:00
Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области

При обгоне транспортное средство опрокинулось
Ольга ТРОФИМОВА
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Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской областиМотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 23 июля на 226-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД России, 32-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда", опрокинулся при обгоне по встречной полосе.

На момент ДТП мужчина был в шлеме. От полученных травм он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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