Мотоциклист погиб в ДТП на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области
При обгоне транспортное средство опрокинулось
Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 23 июля на 226-м км автодороги М-9 "Балтия" в Ржевском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД России, 32-летний водитель, управляя мотоциклом "Хонда", опрокинулся при обгоне по встречной полосе.
На момент ДТП мужчина был в шлеме. От полученных травм он скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU