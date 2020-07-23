Умер олимпийский чемпион и знаменитый хоккеист СКА Александр Гусев

23 Июль 2020 2020-07-23T09:03:29+03:00

Он тренировал команду СКА МВО (Калинин) и приезжал в Тверь в составе сборной «Легенды хоккея СССР»

Изменить размер текста: A A

22 июля на 74-м году жизни умер знаменитый хоккеист СКА, чемпион мира и Европы, олимпийский чемпион Александр Владимирович Гусев. Легендарный спортсмен стал одним из самых титулованных советских хоккеистов.

- Перед дебютом в составе ЦСКА, воспитанник армейской ДЮСШ вместе с Валерием Харламовым играл в «Звезде» из Чебаркуля. Защитник провел в чемпионатах СССР 313 матчей (64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона, - рассказали в пресс-службе хоккейного ЦСКА.

С 1984 по 1990 годы Александр Гусев тренировал СКА МВО (Калинин). И до конца жизни выступал в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР».

В октябре 2012, в честь 40-летия Суперсерии-72, команда «Легенды хоккея СССР» приехала в Тверь.

В составе сборной ветеранов играл и знаменитый защитник Александр Гусев. Оказалось, он не только выступал за сборную Советского Союза в Суперсерии-72, но и участвовал в калининском «ледовом побоище» в Калинине (Твери). Это событие увековечено на стене стадиона "Химик" памятным знаком.

ИСТОЧНИК KP.RU