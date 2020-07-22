22 Июль 2020 2020-07-22T19:40:09+03:00

В ночь на 24 июля в Твери перекроют Старый мост и Волжский проезд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Откроют дорогу уже в пять утра

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Распоряжение о прекращении движения транспорта по Старому мосту и Волжскому проезду опубликовано на сайте тверской администрации.

Движение и парковка любого транспорта по мосту и Волжскому проезду (от площади Мира до Советской улицы) будут запрещены с 23:00 четверга (23 июля) до пяти утра пятницы (24 июля).

О причинах перекрытия в документе не сказано.

Напомним также о других перекрытиях. С 9 утра 23 июля в центре Твери будет перекрыт поворот с улицы Дементьева на улицу Жигарева. Причина - ремонт канализационного коллектора. Коммунальщики планируют управиться за один день.

А 2 августа в городе состоится полумарафон "ЗаБег.РФ". Из-за этого перекроют набережную Афанасия Никитина, Старый мост, Волжский проезд и некоторые другие улицы (подробности читайте здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU