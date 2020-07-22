Тверские поисковики рассказали, как искали деда Толю, выживавшего шесть дней в лесу

22 Июль 2020 2020-07-22T18:44:38+03:00

Момент встречи деда Толи со спасшими его поисковиками. Фото: стоп-кадр с видео ВПСО "Сова"

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О том, как спасали дедушку Толю, шесть дней плутавшего в лесах под Торжком, ребята из поисково-спасательного отряда "Сова" рассказывают очень эмоционально. И это неудивительно. Надежда найти пожилого человека в холодном и мокром болотистом лесу угасает уже через пару суток.

Но поисковики "Совы" не сдались и называют то, что сделали, победой, общей победой.

В поиске Анатолия Иозатовича приняли участие 117 человек. Новички отправлялись в лес наравне с опытными поисковиками. Владельцы внедорожников, откликнувшиеся на призывы о помощи, подвозили людей по непроходимым дорогам к месту поиска.

Люди возвращались в леса вновь и вновь, срывали голос, пытаясь докричаться до дедушки. Добровольцы прошли по торжокским лесам 500 километров - по бурелому, болотам, под проливным дождём.

Незадолго до того, как деда Толю нашли, поиск чуть было не остановили, надежды совсем не осталось. Помог счастливый случай: на снимках с квадрокоптера увидели какие-то вещи.

Поисковики спешно вернулись в лес. И нашли следы дедушки. Закричали. И он отозвался.

- Ребята напрямки, по болоту, летели навстречу тому, кого они так долго искали, не спав несколько суток, - рассказывает поисковики на страничке отряда в соцсети. - Дедушка рассказал, что именно сегодня он решил, что всё - пора сдаваться. У него отнимались ноги, он понятия не имел, сколько пробыл в лесу.

117 человек и более пятисот километров - эта простая математика даёт знак "+" : спасена одна жизнь, говорят поисковики.

На видео запечатлены первые минуты после того как Анатолия Иозатовича нашли:

Спасение деда Толи в Торжокском районе Тверской области.Автор: ВПСО "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU