Совместный приём проведут руководитель тверского отделения ПФР и региональный омбудсмен

22 Июль 2020 2020-07-22T17:58:34+03:00

На разговор нужно предварительно записаться по телефону Фото: Ольга Крыльцова

Отвечать на вопросы они будут дистанционно - по телефону

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Совместный приём граждан в пятницу, 24 июля, проведут руководитель Тверского отделения Пенсионного фонда Вячеслав Воеводин и уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Егорова.

Из-за нестабильной эпидемической обстановки по коронавирусу, приём будет организован дистанционно - по телефону. Тем не менее на разговор нужно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 34-18-09.

Региональный омбудсмен и руководитель тверского отделения ПФР ждут от обратившихся на приём вопросы по поводу пенсий, материнского капитала, оформления выплат на детей и другим темам.

ИСТОЧНИК KP.RU