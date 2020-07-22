Совместный приём проведут руководитель тверского отделения ПФР и региональный омбудсмен
Совместный приём граждан в пятницу, 24 июля, проведут руководитель Тверского отделения Пенсионного фонда Вячеслав Воеводин и уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Егорова.
Из-за нестабильной эпидемической обстановки по коронавирусу, приём будет организован дистанционно - по телефону. Тем не менее на разговор нужно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 34-18-09.
Региональный омбудсмен и руководитель тверского отделения ПФР ждут от обратившихся на приём вопросы по поводу пенсий, материнского капитала, оформления выплат на детей и другим темам.
ИСТОЧНИК KP.RU