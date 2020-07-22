2020-07-22T17:58:34+03:00
Общество

Совместный приём проведут руководитель тверского отделения ПФР и региональный омбудсмен

Отвечать на вопросы они будут дистанционно - по телефону
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
На разговор нужно предварительно записаться по телефонуНа разговор нужно предварительно записаться по телефонуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Совместный приём граждан в пятницу, 24 июля, проведут руководитель Тверского отделения Пенсионного фонда Вячеслав Воеводин и уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Егорова.

Из-за нестабильной эпидемической обстановки по коронавирусу, приём будет организован дистанционно - по телефону. Тем не менее на разговор нужно предварительно записаться по телефону 8 (4822) 34-18-09.

Региональный омбудсмен и руководитель тверского отделения ПФР ждут от обратившихся на приём вопросы по поводу пенсий, материнского капитала, оформления выплат на детей и другим темам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области увеличат объемы дорожного ремонта за счет экономии на торгах
Совместный приём проведут руководитель тверского отделения ПФР и региональный омбудсмен
Двенадцатилетняя девочка получила ожоги в автобусе в Твери
Поворот с улицы Дементьева на улицу Жигарева в Твери перекроют из-за ремонта коллектора
Пропавший в Тверской области подросток вернулся домой
В августе после ремонта откроется бассейн "Дельфин" в Твери
Минприроды выявило нарушения на пилораме в Твери
Подозреваемый в краже женской сумки задержан в Тверской области
Девять человек заразились коронавирусом в Твери 22 июля
Девочка в машине и мотоциклист пострадали в ДТП под Ржевом в Тверской области
В Тверской области расширят производство мирового бренда в Торжке
Директор школы в Тверской области арестован за взятку
С 1 сентября школьников Твери будут кормить шесть дней в неделю
Губернатор Тверской области отчитается за прошлый год и выйдет в прямой эфир
Выездные бригады детских врачей посетят четыре района Тверской области
Медики Тверской области спасли женщину со 100% поражением лёгких
Три женщины и мужчина пострадали в ДТП в Тверской области