Двенадцатилетняя девочка получила ожоги в автобусе в Твери

22 Июль 2020 2020-07-22T17:47:00+03:00

Пассажирка потеряла сознание и упала на раскаленный радиатор

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ЧП произошло 20 июля в автобусе, следующему по маршруту №9 в Твери.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, 12-летняя девочка ехала в автобусе, потеряла сознание, упала на раскаленный радиатор и получила ожоги. О случившемся писали тверские СМИ.

По данному факту следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU