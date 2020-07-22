Поворот с улицы Дементьева на улицу Жигарева в Твери перекроют из-за ремонта коллектора

В Твери частично перекроют улицу Жигарева Фото: Максим КИСЕЛЕВ

С 9:00 утра 23 июля в центре Твери будет перекрыт поворот с улицы Дементьева на улицу Жигарева.

На участке улицы Жигарева между улицей Деменьева и Студенческим переулком "Тверь Водоканал" будет ремонтировать канализационный коллектор.

Выехать с улицы Деменьева на улицу Жигарева можно будет через Симеоновскую и Студенческий переулок.

Коммунальщики планируют отремонтировать сеть за один день, но грунт сильно обводнен, а значит укладка нового асфальта на участке может затянуться.

Временная схема согласована до 6 августа.