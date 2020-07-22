Пропавший в Тверской области подросток вернулся домой

22 Июль 2020 2020-07-22T16:41:32+03:00

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В Тверской области завершены поиски пропавшего 19 июля несовершеннолетнего жителя Старицкого района.

21 июля подросток сам вернулся домой. Установлено, что он находился у своего знакомого в гостях, противоправных действий в отношении него во время отсутствия не совершено.

Ранее по месту последнего пребывания молодого человека выезжали следователи СУ СК РФ по Тверской области. Были опрошены родственники пропавшего. Проводились поисковые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU