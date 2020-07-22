В августе после ремонта откроется бассейн "Дельфин" в Твери

22 Июль 2020 2020-07-22T16:33:07+03:00

Бассейн "Дельфин" в августе откроется после ремонта Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

В нем отремонтируют помещения и обновят оборудование

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Бассейн "Дельфин" Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова готовится к открытию и новому спортивному сезону.

В настоящее время в нем идет ремонт и обновление оборудования.

- В бассейне ремонтируют помещения для хлорирования и подготовки воды. Установлены два новых консольных насоса для фильтрации и циркуляции, запланирован ремонт лестницы входной группы с установкой перил и другие работы, - сообщает областной спорткомитет.

Открытие бассейна должно состояться во второй половине августа. Дети из многодетных семей смогут посещать его бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU