В августе после ремонта откроется бассейн "Дельфин" в Твери
Бассейн "Дельфин" Комплексной спортивной школы олимпийского резерва №1 имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова готовится к открытию и новому спортивному сезону.
В настоящее время в нем идет ремонт и обновление оборудования.
- В бассейне ремонтируют помещения для хлорирования и подготовки воды. Установлены два новых консольных насоса для фильтрации и циркуляции, запланирован ремонт лестницы входной группы с установкой перил и другие работы, - сообщает областной спорткомитет.
Открытие бассейна должно состояться во второй половине августа. Дети из многодетных семей смогут посещать его бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU