Минприроды выявило нарушения на пилораме в Твери
Минприроды Тверской области в ходе рейда выявило нарушения в работе пилорамы, расположенной на улице Шишкова в Твери.
При проверке выяснилось, что сотрудники предприятия при осуществлении деятельности нарушают законодательство в сфере охраны окружающей среды: захламляют территорию пилорамы отходами деревообработки, производят сжигание древесных отходов в неспециализированных установках.
В настоящее время сотрудниками Минприроды Тверской области нарушитель привлечен к административной ответственности. Сброс на почву отходов производства и потребления, а также неправомерное сжигание отходов прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU