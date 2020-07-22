2020-07-22T16:25:49+03:00
Общество

Минприроды выявило нарушения на пилораме в Твери

Виновные привлечены к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушитель привлечен к административной ответственностиНарушитель привлечен к административной ответственностиФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Минприроды Тверской области в ходе рейда выявило нарушения в работе пилорамы, расположенной на улице Шишкова в Твери.

При проверке выяснилось, что сотрудники предприятия при осуществлении деятельности нарушают законодательство в сфере охраны окружающей среды: захламляют территорию пилорамы отходами деревообработки, производят сжигание древесных отходов в неспециализированных установках.

В настоящее время сотрудниками Минприроды Тверской области нарушитель привлечен к административной ответственности. Сброс на почву отходов производства и потребления, а также неправомерное сжигание отходов прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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