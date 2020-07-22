Подозреваемый в краже женской сумки задержан в Тверской области

22 Июль 2020 2020-07-22T16:13:01+03:00

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В дежурную часть Андреапольского отдела полиции обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила о пропаже сумки, в которой находились личные вещи, сотовый телефон, банковская карта и денежные средства. Ущерб составил более 30 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что женщина забыла сумку на улице Половчени, откуда она и была похищена.

Подозреваемым оказался 32-летний ранее судимый житель Андреапольского района. Злоумышленник признался в содеянном. Часть похищенного вернули потерпевшей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU