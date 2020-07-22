Девять человек заразились коронавирусом в Твери 22 июля

22 Июль 2020 2020-07-22T16:07:33+03:00

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По данным оперативного штаба, на 22 июля 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4338 человек.

3749 заболевших излечились от инфекции. 122 человек умерли, 467 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1434 (+9 за сутки)

Кимры 546

Конаковский район 371 (+1)

Лихославльский район 238

Калининский район 246.

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU