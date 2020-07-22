Девять человек заразились коронавирусом в Твери 22 июля
По данным оперативного штаба, на 22 июля 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери. Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4338 человек.
3749 заболевших излечились от инфекции. 122 человек умерли, 467 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1434 (+9 за сутки)
Кимры 546
Конаковский район 371 (+1)
Лихославльский район 238
Калининский район 246.
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»