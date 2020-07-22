Девочка в машине и мотоциклист пострадали в ДТП под Ржевом в Тверской области
Угрозы жизни нет
ДТП в Ржевском районе Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 22 июля на 1-м км автодороги М-9 "Балтия"-д. Хорошево в Ржевском районе Тверской области.
На указанном участке в результате столкновения автомобиля "Киа Рио" с мотоциклом "БМВ" пострадала 12-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля, и водитель мотоцикла.
Пострадавшим оказана помощь. Виноват в ДТП водитель иномарки. Он не пропустил мотоцикл при перестроении.
ИСТОЧНИК KP.RU