В Тверской области расширят производство мирового бренда в Торжке

22 Июль 2020 2020-07-22T15:34:35+03:00

Сейчас на заводе производят 200 млн литров смазочных материалов в год, это целый состав цистерн от Торжка до Твери можно выстроить. Фото: ПТО

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Завод мирового концерна «Шелл» в Торжке, где производят моторные, гидровлические, трансмиссионные масла и другие смазочные материалы, станет еще мощнее.

Этому вопросу 22 июля была посвящена встреча губернатора Игоря Рудени и гендиректора ООО «Шелл Нефть» Сергея Стародубцева в областном правительстве.

Уже сейчас на открытом в 2012 году в Торжке заводе производится 80% от всех реализуемых в России смазочных материалов под брендом «Шелл». Там делается до 200 млн литров продукции в год.

В планах довести объем производства до 300 млн литров в год. Сроки реализации задуманного - 2021-2023 годы. Объем инвестиций - до 6 млрд рублей.

Как отметил Игорь Руденя, для региона важно, что расширение производства предполагает и увеличение количества рабочих мест на заводе - с 200 до 300.

На встрече также обсуждался вопрос строительства сети заправок компании в Верхневолжье.

Игорь Руденя и Сергей Стародубцев поговорили и о перспективной теме создания индустриального парка «Торжок». Это позволит привлечь в регион новых инвесторов и станет первым шагом к формированию в городе научно-образовательного кластера нефтепереработки. Одна из главных задач – подготовка кадров в одном из колледжей Торжка с возможностью дальнейшего трудоустройства на заводе «Шелл».

Встреча между Игорем Руденей и Сергеем Стародубцевы в областном правительстве, судя по всему, прошла успешно. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU