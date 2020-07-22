2020-07-22T14:29:07+03:00
Происшествия

Директор школы в Тверской области арестован за взятку

Мужчина был задержан при получении 150 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина был задержан при получении 150 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской областиМужчина был задержан при получении 150 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области
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В получении незаконного денежного вознаграждения подозревается бывший директор средней образовательной школы поселка Редкино.

По информации УМВД России по Тверской области, мужчина, являясь должностным лицом, согласился скрыть недостатки выполненных ремонтных работ, выявленных в процессе эксплуатации помещений средней школы. 19 июля в одном из кафе Твери он получид взятку от представителя фирмы-подрядчика в сумме 150 000 рублей.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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