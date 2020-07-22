Директор школы в Тверской области арестован за взятку
В получении незаконного денежного вознаграждения подозревается бывший директор средней образовательной школы поселка Редкино.
По информации УМВД России по Тверской области, мужчина, являясь должностным лицом, согласился скрыть недостатки выполненных ремонтных работ, выявленных в процессе эксплуатации помещений средней школы. 19 июля в одном из кафе Твери он получид взятку от представителя фирмы-подрядчика в сумме 150 000 рублей.
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК областного УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.
Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU