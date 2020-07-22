С 1 сентября школьников Твери будут кормить шесть дней в неделю

22 Июль 2020 2020-07-22T14:15:51+03:00

Теперь школьников будут кормить шесть дней в неделю Фото: Вадим МАЦНЕВ

Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина

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В новом учебном году организация питания детей в школах будет изменена. Ранее, из-за шестидневной рабочей недели, ученики были лишены возможности посещать столовую или буфет по субботам - они были закрыты.

- При подготовке к проведению конкурсных процедур по организации питания школьников в новом учебном году разработан проект контракта, в котором предусмотрена обязанность поставщика услуги обеспечить условия дополнительного питания обучающихся общеобразовательных школ за наличный расчет с понедельника по субботу включительно, - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Такое решение было принято на основании обращений родителей к омбудсмену и в результате ее обращения к главе Твери.

- Родители также не должны оставаться в стороне в таком вопросе, как качество и доступность питания детей в школах, - отметила Лариса Мосолыгина. - "Родительский контроль" предусматривают возможность взаимодействия родителей и образовательных организаций в вопросах улучшения организации питания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU