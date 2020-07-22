Губернатор Тверской области отчитается за прошлый год и выйдет в прямой эфир
В четверг губернатор Игорь Руденя выступит в Законодательном Собрании региона с отчетом о работе, проделанной за прошлый год областным правительством.
В частности, Игорь Руденя расскажет, что сделано для повышения качества жизни жителей Верхневолжья. Подведет итоги благоустройства территорий, ввода новых объектов образования и здравоохранения, ремонта дорог, водопроводов и теплосетей, работы по газификации и т.д.
Предваряя отчет губернатора можно отметить, что 2019 году в Твери впервые за последние десятилетия в эксплуатацию были введены сразу две школы. Введены новые направления поддержки семей с детьми.
Также 23 июля в 21.00 Игорь Руденя вновь выступит в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь. Губернатор ответит на актуальные вопросы по итогам 2019 года и по сегодняшней ситуации в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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