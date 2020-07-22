Выездные бригады детских врачей посетят четыре района Тверской области

22 Июль 2020 2020-07-22T13:37:23+03:00

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С 21 по 29 июля специалисты детской областной клинической больницы в составе выездных бригад оказывают консультативную медицинскую помощь детям Бежецкого, Кесовогорского, Лихославльского и Торжокского районов Тверской области.

21 июля мобильная бригада врачей посетила Торжокский район.

22 июля травматолог-ортопед и невролог ведут прием в детской поликлинике Кесовогорской ЦРБ.

24 июля травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог посетят Лихославль. Прием будет проходить с 9:00 до 14:00 в детской поликлинике местной ЦРБ.

29 июля эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог проведут выездной прием на базе детской поликлиники Бежецкой ЦРБ. Пациенты принимаются по предварительной записи.

Напомним, выезды мобильных бригад ДОКБ возобновлены с 16 июня. Более чем за месяц медики осмотрели 846 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU