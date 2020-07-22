Медики Тверской области спасли женщину со 100% поражением лёгких

22 Июль 2020 2020-07-22T13:28:03+03:00

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Врачи Тверской областной клинической больницы спасли жизнь пациентки со 100% поражением легких. Для ее лечения использовалась методика экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

- У женщины был выявлен коронавирус и пневмония, полное поражение легких и тяжелая дыхательная недостаточность, - сообщили в правительстве Тверской области. - 14 суток аппарат ЭКМО работал вместо ее сердца и легких. Сейчас женщина идет на поправку.

Ранее с помощью методики ЭКМО тверских пациентов лечили только в Москве или Санкт-Петербурге. Теперь такая возможность появилась в Тверской области.

Весной аппарат был закуплен и передан в коронавирусный госпиталь ОКБ, куда госпитализируются самые тяжелые пациенты. Специалисты прошли обучение в Москве и обладают необходимыми навыками работы с новым оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU