Опубликован эскиз памятника народному художнику Ефрему Зверькову в Твери
Памятник живописцу одобрили думцы на предыдущем заседании
Проект памятника Ефрему Зверькову Фото: facebook.com/rybachuk.tver
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Эскиз-проект памятника народному художнику Ефрему Зверькову на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук.
Напомним, памятник живописцу одобрили думцы на предыдущем заседании. Установка монумента приурочена к 100-летию пейзажиста.
Бронзовую фигуру в рост на гранитном постаменте предполагается установить в сквере в Студенческом переулке, между двумя корпусами университета.
Возможно, рядом с памятником вскоре будет расширена зона отдыха для горожан.
ИСТОЧНИК KP.RU