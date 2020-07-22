2020-07-22T13:05:28+03:00
Общество

Опубликован эскиз памятника народному художнику Ефрему Зверькову в Твери

Памятник живописцу одобрили думцы на предыдущем заседании
Ольга ТРОФИМОВА
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Проект памятника Ефрему Зверькову Фото: facebook.com/rybachuk.tverПроект памятника Ефрему Зверькову Фото: facebook.com/rybachuk.tver
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Эскиз-проект памятника народному художнику Ефрему Зверькову на своей странице в "Фейсбуке" опубликовал председатель Общественной палаты Твери Вадим Рыбачук.

Напомним, памятник живописцу одобрили думцы на предыдущем заседании. Установка монумента приурочена к 100-летию пейзажиста.

Бронзовую фигуру в рост на гранитном постаменте предполагается установить в сквере в Студенческом переулке, между двумя корпусами университета.

Возможно, рядом с памятником вскоре будет расширена зона отдыха для горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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