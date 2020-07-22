В Тверской области растет число заболевших коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T10:54:19+03:00

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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 22 июля, инфекция выявлена у 4338 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3749 человек (+7 за сутки).

В настоящее время 467 (+17 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

122 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 22 июля, подтверждено 5862 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU