В Тверской области растет число заболевших коронавирусом
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавируса. Всего, по данным на 22 июля, инфекция выявлена у 4338 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3749 человек (+7 за сутки).
В настоящее время 467 (+17 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
122 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 22 июля, подтверждено 5862 случая заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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