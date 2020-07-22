Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Твери

22 Июль 2020 2020-07-22T10:10:44+03:00

Жители Твери чаще всего ездят из "Юности" в Мигалово

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Самыми популярными маршрутами, которыми пользуются жители Твери и Калининского района стали: №9, №21, №30, №33, №208. Все они курируют в областной столице.

На первом месте по популярности оказался маршрут №9 "Юность – Мигалово". В июне его пассажирами стали более 222 тысяч человек.

Маршрут №21 "Южный – Мигалово" за предыдущий месяц перевез более 180 тысяч горожан. Столько же людей воспользовались автобусом №30 "Завод "Центросвар" – улица Левитана".

Автобусом №208 "Дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – микрорайон Южный" воспользовались более 192 тысяч, а №33 "Торговый центр "Глобус" – Мигалово" – 188 тысяч человек.

В целом эти пять маршрутов перевезли примерно четверть всех пассажиров, которые воспользовались общественным транспортом Твери в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU