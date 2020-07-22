Ножи с гравировкой вручат десантникам на 90-летие ВДВ в Твери

22 Июль 2020 2020-07-22T09:23:54+03:00

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На сайте Госзакупок завершился электронный аукцион по поставке сувенирной продукции в рамках празднования 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Заказчиком выступила администрация Центрального района Твери.

В качестве праздничных сувениров десантникам на праздник планируют вручить нескладные ножи из нержавеющей стали в кожаных чехлах с гравировкой "Никто, Кроме Нас". Согласно документации, 13 ножей должны быть с фиксированным клинком, который не надо раскрывать, как складной.

Общая сумма контракта 29 900 рублей. Исполнителем заказа выступила ИК-10.

ИСТОЧНИК KP.RU