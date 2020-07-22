2020-07-22T09:23:54+03:00
Общество

Ножи с гравировкой вручат десантникам на 90-летие ВДВ в Твери

Контракт на сумму 29 900 рублей размещен на сайте Госзакупок
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изображение сувениров Фото: zakupki.gov.ruИзображение сувениров Фото: zakupki.gov.ru
Изменить размер текста:

На сайте Госзакупок завершился электронный аукцион по поставке сувенирной продукции в рамках празднования 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Заказчиком выступила администрация Центрального района Твери.

В качестве праздничных сувениров десантникам на праздник планируют вручить нескладные ножи из нержавеющей стали в кожаных чехлах с гравировкой "Никто, Кроме Нас". Согласно документации, 13 ножей должны быть с фиксированным клинком, который не надо раскрывать, как складной.

Общая сумма контракта 29 900 рублей. Исполнителем заказа выступила ИК-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы самые популярные маршруты общественного транспорта в Твери
Ножи с гравировкой вручат десантникам на 90-летие ВДВ в Твери
Подозреваемый в мошенничестве житель Тверской области задержан в Клину
В Тверской области выпал град размером с перепелиное яйцо
В Тверской области распределили средства на доплаты соцработникам в связи с пандемией
В Тверской области на доплаты классным руководителям направят 560 млн рублей
В одной из тверских колоний работает современная молочная ферма
В Тверской области увеличат размеры грантов «Агростартап» для фермеров
По ценам на бензин Тверская область на двенадцатом месте в ЦФО
Президент наградил пятерых ветеранов из Тверской области орденами Почета
Новая выставка открывается в Тверской картинной галерее
Двое мужчин вырвали сумку у прохожей в Тверской области
В Твери водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин с ребёнком
В Тверской области на коронавирус протестировано 133 024 человека
Дальнобойщик уснул и съехал в кювет в Тверской области
Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери