Подозреваемый в мошенничестве житель Тверской области задержан в Клину

21 Июль 2020 2020-07-21T23:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Нелидовский» задержан 22-летний молодой человек, который находился в федеральном розыске.

Злоумышленник, подозреваемый в мошенничестве, был объявлен в розыск мировым судом Тверской области. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.

Установлено, что фигурант скрывался в Клину. Его доставили в отдел полиции.

Заседания суда фигурант уголовного дела будет ожидать в изоляторе временного содержания МО МВД России "Нелидовский".

ИСТОЧНИК KP.RU