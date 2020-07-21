Подозреваемый в мошенничестве житель Тверской области задержан в Клину
Мужчина находился в федеральном розыске
Подозреваемый задержан в Клину Фото: архив "КП"
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В Тверской области сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Нелидовский» задержан 22-летний молодой человек, который находился в федеральном розыске.
Злоумышленник, подозреваемый в мошенничестве, был объявлен в розыск мировым судом Тверской области. Ему грозит лишение свободы сроком до шести лет со штрафом.
Установлено, что фигурант скрывался в Клину. Его доставили в отдел полиции.
Заседания суда фигурант уголовного дела будет ожидать в изоляторе временного содержания МО МВД России "Нелидовский".
ИСТОЧНИК KP.RU