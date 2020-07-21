В Тверской области выпал град размером с перепелиное яйцо
Стихия прошлась по Торжокскому району
Град в Торжокском районе Фото: Елена Кулагина
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Вечером 21 июля в Торжокском районе прошел сильный ливень и выпал крупный град.
- Льдинки были размером с перепелиное яйцо, на фото уже немного подтаяли - рассказали "КП"-Тверь" читатели и поделились фото.
О непогоде ГУ МЧС России по Тверской области предупредило также жителей и других районов Верхневолжья.
При грозе и ливне возможно усиление ветра до 12-17 м/с. Будьте внимательны и осторожны.
ИСТОЧНИК KP.RU