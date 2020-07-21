В Тверской области распределили средства на доплаты соцработникам в связи с пандемией

21 Июль 2020 2020-07-21T20:56:40+03:00

Речь о сотрудниках соцучреждений, которые работают вахтовым методом

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21 июля в областном правительстве губернатор Игорь Руденя провел заседание бюджетной комиссии. На нем были распределены средства на стимулирующие выплаты работникам соцучреждений, переведенным на вахтовый режим работы в связи с коронавирусом.

Субсидии предусмотрены сотрудникам домов-интернатов, специальных и психоневрологических домов для престарелых и инвалидов, комплексных центров социального обслуживания населения и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Напомним, что таких учреждениях в нашем регионе вахтовый режим продлен до 15 сентября для снижения риска заражения коронавирусом.

Всего распределено 24 млн рублей федеральных средств и еще 24,1 млн из областного бюджета. Эти деньги пойдут на доплаты 1022 сотрудникам 15 соцучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU