В Тверской области на доплаты классным руководителям направят 560 млн рублей
В этом году в регионе на надбавки к зарплате учителям, которые ведут классное руководство, заложено 190 млн. рублей. На два следующих года - 560 млн. Об 21 июля объявлено на заседании областного правительства.
В соотвествие с поручением Президента России Владимира Путина, во всех регионах страны с 1 сентября 2020 года должны ввести ежемесячные доплаты - не меньше 5 тыс. рублей - для классных руководителей. В нашем регионе такие доплаты соответственно и вводятся с нового учебного года. Причем педагоги, которые которые берут классное руководство в двух классах, соответственно будут получать 10 тыс рублей надбавок.
Как сказал после заседания журналистам губернатор Игорь Руденя, в нашей области доплаты получат почти 7500 работников образования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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