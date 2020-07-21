2020-07-21T20:11:57+03:00
Общество

В Тверской области на доплаты классным руководителям направят 560 млн рублей

Это объем финансирования в 2021-2022 годах
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Всего в регионе надбавки к зарплате за классное руководство получат около 7500 педагоговВсего в регионе надбавки к зарплате за классное руководство получат около 7500 педагоговФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В этом году в регионе на надбавки к зарплате учителям, которые ведут классное руководство, заложено 190 млн. рублей. На два следующих года - 560 млн. Об 21 июля объявлено на заседании областного правительства.

В соотвествие с поручением Президента России Владимира Путина, во всех регионах страны с 1 сентября 2020 года должны ввести ежемесячные доплаты - не меньше 5 тыс. рублей - для классных руководителей. В нашем регионе такие доплаты соответственно и вводятся с нового учебного года. Причем педагоги, которые которые берут классное руководство в двух классах, соответственно будут получать 10 тыс рублей надбавок.

Как сказал после заседания журналистам губернатор Игорь Руденя, в нашей области доплаты получат почти 7500 работников образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области распределили средства на доплаты соцработникам в связи с пандемией
В Тверской области на доплаты классным руководителям направят 560 млн рублей
В одной из тверских колоний работает современная молочная ферма
В Тверской области увеличат размеры грантов «Агростартап» для фермеров
По ценам на бензин Тверская область на двенадцатом месте в ЦФО
Президент наградил пятерых ветеранов из Тверской области орденами Почета
Новая выставка открывается в Тверской картинной галерее
Двое мужчин вырвали сумку у прохожей в Тверской области
В Твери водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин с ребёнком
В Тверской области на коронавирус протестировано 133 024 человека
Дальнобойщик уснул и съехал в кювет в Тверской области
Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери