2020-07-21T19:22:07+03:00
Общество

В одной из тверских колоний работает современная молочная ферма

Осуждённые ухаживают за коровами и занимаются переработкой молока
Виктория ТУШКОВА
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Ферма в ИК-6. Фото: УФСИН России по Тверской областиФерма в ИК-6. Фото: УФСИН России по Тверской области
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В одной из исправительных колоний Тверской области успешно работает молочная ферма. Ферма, расположенная рядом с территорией бежецкой ИК-6, рассчитана на 200 голов скота.

Хозяйство весьма современное - оборудовано водопроводом, электричеством и автоматической доильной системой.

Осуждённые ухаживают за животными (на ферме 116 коров и бычков), перерабатывают молоко.

- Продукция - мясо и молоко - направляется в учреждения исправительной системы Тверской области, а также продаётся на ярмарках, - сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.

Кроме коров, на подсобном хозяйстве ИК-6 также содержится мелкий рогатый скот, куры, утки и кролики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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