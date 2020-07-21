В одной из тверских колоний работает современная молочная ферма
В одной из исправительных колоний Тверской области успешно работает молочная ферма. Ферма, расположенная рядом с территорией бежецкой ИК-6, рассчитана на 200 голов скота.
Хозяйство весьма современное - оборудовано водопроводом, электричеством и автоматической доильной системой.
Осуждённые ухаживают за животными (на ферме 116 коров и бычков), перерабатывают молоко.
- Продукция - мясо и молоко - направляется в учреждения исправительной системы Тверской области, а также продаётся на ярмарках, - сообщают в пресс-службе регионального УФСИН.
Кроме коров, на подсобном хозяйстве ИК-6 также содержится мелкий рогатый скот, куры, утки и кролики.
ИСТОЧНИК KP.RU