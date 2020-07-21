По ценам на бензин Тверская область на двенадцатом месте в ЦФО

В Тверской области в июне литр АИ-95 стоил 45 рублей 89 копеек. Фото: Иван ВИСЛОВ

Среди восемнадцати регионов Центрального федерального округа Тверская область в июне оказалась на 12-м месте по уровню цен на бензин.

Данные обнародовал Тверьстат. Максимальные цены на бензин, по информации ведомства, в столице. Жители Москвы платят за литр бензина в среднем 47 рублей 12 копеек. Меньше всего литр топлива стоит в Ярославском регионе - 43 рубля 43 копейки.

В Тверской области в июне литр АИ-95 стоил 45 рублей 89 копеек в среднем. Девяносто второй - 42 рубля 99 копеек и бензин марки АИ-98 - 51 рубль 65 копеек.

А вот с ценами на дизтопливо у нас картина иная - по ним Тверская область в июне была на втором месте в ЦФО.

По стоимости газомоторного топлива - на 14 месте.