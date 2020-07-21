Президент наградил пятерых ветеранов из Тверской области орденами Почета

21 Июль 2020 2020-07-21T18:15:39+03:00

Глава региона встречался с ними на открытии Ржевского мемориала

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Указом Президента России Владимира Путина к награде - ордену Почета РФ - представлены ветераны Великой Отечественной войны из Тверской области Антонина Гордеева, Иван Кладкевич, Евгений Книга, Спартак Сычев и Иван Рулев.

Владимир Путин ранее встречался с тверскими ветеранами во время открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.

Антонина Филипповна Гордеева прошла фронтовыми дорогами от Калинина до Восточной Пруссии. Участвовала в операции «Багратион».

Иван Евгеньевич Кладкевич сражался в боях на Ржевско-Вяземском направлении.

Спартак Андреевич Сычев также участвовал в Ржевской битве. Освобождал Ржев, был награжден медалью «За боевые заслуги».

Евгению Степановичу Книге было 15 лет, когда началась Великая Отечественная война. Он был партизаном, потом попал в роту разведки, победу встретил в 1945 году под Ленинградом.

Иван Андреевич Рулев воевал на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Полковник в отставке, полный кавалер ордена Славы.

Как сообщило областное правительство, губернатор Игорь Руденя поздравил ветеранов с получением почетной награды.

- Президентом Российской Федерации дана высокая оценка вашего неутомимого труда, той большой работы по поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи, которую вы ведете. Сохранив молодость души и неравнодушное отношение к жизни, вы сумели реализовать немало важных проектов, благодаря которым не меркнет память о Великой Отечественной войне. У вас и ваших товарищей мы учимся служить Отчизне и трудиться на благо Родины, – отметил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU