Новая выставка открывается в Тверской картинной галерее

21 Июль 2020 2020-07-21T17:18:07+03:00

Картинная галерея приглашает на новую экспозицию «Есть память, которой не будет забвенья…» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Новая экспозиция, которая открывается 22 июля в Тверской областной картинной галерее, называется «Есть память, которой не будет забвенья…». Она посвящена 75-летию Великой Победы.

Посетители увидят портреты советских командиров, Героев Советского Союза, женщин - партизанок, разведчиц, тружениц тыла. Кроме живописи на выставке будут представлены скульптурные произведения и декоративно-прикладное искусство.

Среди авторов произведений - Александр Герасимов, Владимир Серов, Виктор Думанян и другие мастера.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (4822) 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU