Новая выставка открывается в Тверской картинной галерее
Новая экспозиция, которая открывается 22 июля в Тверской областной картинной галерее, называется «Есть память, которой не будет забвенья…». Она посвящена 75-летию Великой Победы.
Посетители увидят портреты советских командиров, Героев Советского Союза, женщин - партизанок, разведчиц, тружениц тыла. Кроме живописи на выставке будут представлены скульптурные произведения и декоративно-прикладное искусство.
Среди авторов произведений - Александр Герасимов, Владимир Серов, Виктор Думанян и другие мастера.
Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (4822) 34-62-43.
ИСТОЧНИК KP.RU