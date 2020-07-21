В Твери водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин с ребёнком

21 Июль 2020 2020-07-21T15:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло около 14:40 дня 21 июля в районе дома №14 по проспекту Победы в Твери.

По информации региональной Госавтоинспекции, на нерегулируемом пешеходном переходе (светофор не работает со вчерашнего дня) водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" наехал на пешеходов - двух женщин и ребенка и скрылся с места ДТП.

Позже автомобиль был обнаружен во дворе дома №3 по улице Попова. Пострадавших женщин осматривает "скорая", видимых повреждений у них и у ребенка нет.

ИСТОЧНИК KP.RU