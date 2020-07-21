В Твери водитель сбил на пешеходном переходе двух женщин с ребёнком
И скрылся с места ДТП
Пострадавших осматривают медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло около 14:40 дня 21 июля в районе дома №14 по проспекту Победы в Твери.
По информации региональной Госавтоинспекции, на нерегулируемом пешеходном переходе (светофор не работает со вчерашнего дня) водитель на автомобиле "Фольксваген Поло" наехал на пешеходов - двух женщин и ребенка и скрылся с места ДТП.
Позже автомобиль был обнаружен во дворе дома №3 по улице Попова. Пострадавших женщин осматривает "скорая", видимых повреждений у них и у ребенка нет.
ИСТОЧНИК KP.RU