В Тверской области на коронавирус протестировано 133 024 человека

21 Июль 2020 2020-07-21T15:08:55+03:00

На коронавирус в Тверской области проверили 133 024 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Тверской области продолжается тестирование жителей на коронавирус. По данным оперативного штаба на 21 июля, обследовано 133 024 человека. За минувшие сутки тесты сдали 912 пациентов.

Тестирование проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови. Результаты подтверждают на уровне региона.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавируса. Количество заболевших увеличилось до 4312 человек.

3742 человек излечились от болезни, из них шесть - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU