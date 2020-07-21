Дальнобойщик уснул и съехал в кювет в Тверской области

21 Июль 2020 2020-07-21T15:01:52+03:00

Водитель на тягаче врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

У него выявлены признаки алкогольного опьянения

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Авария произошла в ночь на 20 июля на 177-м км автодороги М-9 "Балтия" в Зубцовском районе Тверской области.

40-летний водитель седельного тягача "VOLVO FH" при движении в направлении Риги потерял контроль за управлением транспортным средствоми, съехал в кювет и врезался в дерево.

Сам водитель пояснил, что уснул во время движения. В результате ДТП он получил телесные повреждения и был доставлен ЦРБ-1 г. Ржева.

- Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения – положительный. Водитель сообщил, что употреблял алкогольный напиток после ДТП, - уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU