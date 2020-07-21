Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери

21 Июль 2020 2020-07-21T14:53:44+03:00

Угрозы ее жизни нет

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Авария произошла утром, 21 июля, в районе дома №91 по улице Горького в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке водитель автомобиля "Тойота" при перестроении с левого ряда в средний не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля "Хонда".

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-водитель "Хонды". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU