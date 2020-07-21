Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери
Угрозы ее жизни нет
Женщина получила травмы в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 21 июля, в районе дома №91 по улице Горького в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке водитель автомобиля "Тойота" при перестроении с левого ряда в средний не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля "Хонда".
В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-водитель "Хонды". Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU