2020-07-21T14:53:44+03:00
Происшествия

Женщина-водитель получила травмы в ДТП на улице Горького в Твери

Угрозы ее жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина получила травмы в ДТПЖенщина получила травмы в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 21 июля, в районе дома №91 по улице Горького в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на указанном участке водитель автомобиля "Тойота" при перестроении с левого ряда в средний не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля "Хонда".

В результате ДТП пострадала 66-летняя женщина-водитель "Хонды". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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