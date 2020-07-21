Из гаража жительницы Твери украли автомобиль марки "ВАЗ"

21 Июль 2020 2020-07-21T14:40:10+03:00

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратилась 52-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из гаража, расположенного в автокооперативе на улице Шишкова, был похищен принадлежащий ей автомобиль марки "ВАЗ". Ущерб составил более 150 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска автомобиль, подходящий под описание разыскиваемого, был обнаружен в районе Сахаровского шоссе экипажем ГИБДД в разбитом состоянии.

Личность злоумышленника установили. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Твери.

В полиции мужчина рассказал, что был пьян и взял автомобиль покататься. Также выяснилось, что заявительница накануне попросила его отремонтировать машину, а на следующий день, придя в гараж, не обнаружила свою машину и обратилась в полицию.

По с. 1 статьи 166 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU