В Тверской области 6264 семьи получили выплаты за первого ребенка

21 Июль 2020 2020-07-21T14:32:32+03:00

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В Тверской области 6264 семьи стали получателями ежемесячной денежной выплаты за первого ребенка. Мера действует с 1 января 2018 года в рамках национального проекта "Демография".

Ежемесячную выплату назначают за рождение или усыновление ребенка после 1 января 2018 года. При этом он должен являться гражданином Российской Федерации, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Совокупный доход семьи из трёх человек в 2020 году не должен превышать 71 347 рублей 32 копеек.

В текущем году в Верхневолжье размер ежемесячной выплаты составляет 11399,09 рублей. Общий объем финансирования данной меры поддержки в 2020 году составляет более 1,2 млрд рублей.

- Сегодня семьи с детьми являются нашим приоритетом. Рассчитываем, что все меры поддержки, принятые Правительством страны, Тверской области, скажутся позитивно на демографии нашего региона, – считает губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU