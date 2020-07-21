Годовалый ребенок получил травмы в автобусе в Твери

21 Июль 2020 2020-07-21T13:10:03+03:00

Женщина не удержала коляску, и она опрокинулась Фото: УГИБДД России по Тверской области

Малыш сидел в коляске и упал

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло днем, 20 июля, в районе дома №10 корп. 1 по улице Артюхиной в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 50-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ" при движении по искусственной неровности допустил падение пассажира- годовалого ребенка в салоне. Малыш находился в коляске в центре автобуса под присмотром женщины-пассажира.

На искусственной неровности женщина не удержала коляску, и она опрокинулась.

Ребенка доставили в ДОКБ г. Твери, после оказания помощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU