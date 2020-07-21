Годовалый ребенок получил травмы в автобусе в Твери
Малыш сидел в коляске и упал
Женщина не удержала коляску, и она опрокинулась Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло днем, 20 июля, в районе дома №10 корп. 1 по улице Артюхиной в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 50-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ" при движении по искусственной неровности допустил падение пассажира- годовалого ребенка в салоне. Малыш находился в коляске в центре автобуса под присмотром женщины-пассажира.
На искусственной неровности женщина не удержала коляску, и она опрокинулась.
Ребенка доставили в ДОКБ г. Твери, после оказания помощи отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU