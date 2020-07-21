Житель Тверской области оштрафован на 100 тысяч рублей за призывы к терроризму

21 Июль 2020 2020-07-21T12:56:26+03:00

Фигурант получил штраф в 100 тысяч рублей Фото: УФСБ России по Тверской области

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Житель Тверской области предстал перед судом за размещение в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена УФСБ России по Тверской области.

10 июля 2-ым Западным окружным военным судом по уголовному делу ч. 1 ст. 205.2 УК РФ фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU