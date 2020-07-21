Житель Тверской области оштрафован на 100 тысяч рублей за призывы к терроризму
Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд
Фигурант получил штраф в 100 тысяч рублей Фото: УФСБ России по Тверской области
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Житель Тверской области предстал перед судом за размещение в сети Интернет публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.
Противоправная деятельность злоумышленника была пресечена УФСБ России по Тверской области.
10 июля 2-ым Западным окружным военным судом по уголовному делу ч. 1 ст. 205.2 УК РФ фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU