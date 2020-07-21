Деда, который шесть суток провел в лесах Тверской области, нашли живым

21 Июль 2020 2020-07-21T12:13:14+03:00

Спустя шесть дней, проведенных в лесу, дедушка нашелся живым Фото: vk.com/ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область

О состоянии его здоровья не сообщается

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Вечером 20 июля волонтеры ВПСО "Сова" сообщили об окончании поисков 73-летнего деда Толи, который ушел в лес 14 июля и заблудился.

"Найден. Жив", - написали волонтеры в группе в соцсети.

Напомним, Анатолия Васильева искали шесть суток. Поиски в Торжокском районе велись практически беспрерывно, часто под проливным дождем.

С собой у пенсионера были корзина, ведро, нож и телефон, сигнал которого периодически прорывался, а потом замолк. Но с надеждой на чудесное спасение волонтеры продолжали поиски.

Деда нашли живым. О подробностях спасения и состоянии здоровья пенсионера пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU