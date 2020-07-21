Деда, который шесть суток провел в лесах Тверской области, нашли живым
Вечером 20 июля волонтеры ВПСО "Сова" сообщили об окончании поисков 73-летнего деда Толи, который ушел в лес 14 июля и заблудился.
"Найден. Жив", - написали волонтеры в группе в соцсети.
Напомним, Анатолия Васильева искали шесть суток. Поиски в Торжокском районе велись практически беспрерывно, часто под проливным дождем.
С собой у пенсионера были корзина, ведро, нож и телефон, сигнал которого периодически прорывался, а потом замолк. Но с надеждой на чудесное спасение волонтеры продолжали поиски.
Деда нашли живым. О подробностях спасения и состоянии здоровья пенсионера пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU