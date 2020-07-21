В Тверской области ищут 17-летнего подростка
Сообщение о безвестном исчезновении 17-летнего Никиты Александровича Силаева поступило в следственный отдел регионального СК России 20 июля.
Накануне, 19 июля, житель Старицы ушел из дома и не вернулся.
По факту исчезновения несовершеннолетнего Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Силами Следственного комитета и УМВД организовано проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU