2020-07-21T11:50:36+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут 17-летнего подростка

Парень ушел из дома 19 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Подросток пропал 19 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПодросток пропал 19 июля Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Сообщение о безвестном исчезновении 17-летнего Никиты Александровича Силаева поступило в следственный отдел регионального СК России 20 июля.

Накануне, 19 июля, житель Старицы ушел из дома и не вернулся.

По факту исчезновения несовершеннолетнего Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Силами Следственного комитета и УМВД организовано проведение оперативно-розыскных и поисковых мероприятий.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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