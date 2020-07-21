2020-07-21T11:31:32+03:00
Общество

Более 250 взрывоопасных предметов обнаружили пиротехники под Ржевом в Тверской области

Обследована территория площадью более 150 тысяч кв. метров
Ольга ТРОФИМОВА
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Пиротехники обследовали более 150 тысяч кв. метров Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиПиротехники обследовали более 150 тысяч кв. метров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Ржевском районе группировка сил и средств сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", во взаимодейтвии с ГУ МЧС России по Тверской области, продолжает работу вблизи поселка Победа.

- Специалистами обследована территория площадью более 150 000 квадратных метров, обнаружено более 250 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области. - Помимо ручного разминирования, применяется и механизированная очистка местности с использованием робототехнического средства MV-4.

За время работы отряду предстоит исследовать территорию площадью 35 га.

Все найденные взрывоопасные предметы передают специалистам-взрывотехникам группы специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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