Деревня в Тверской области осталась без уличного освещения
Нарушения выявила прокуратура
Жители деревни остались без уличного освещенияФото: Мария ЛЕНЦ
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Прокуратура Лесного района провела проверку и установила, что в деревне Железенка отсутствует уличное освещение, что нарушает требования закона.
По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием в адрес администрации Лесного района устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU