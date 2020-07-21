Деревня в Тверской области осталась без уличного освещения

21 Июль 2020 2020-07-21T11:17:47+03:00

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Прокуратура Лесного района провела проверку и установила, что в деревне Железенка отсутствует уличное освещение, что нарушает требования закона.

По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление с требованием в адрес администрации Лесного района устранить выявленные нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU