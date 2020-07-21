2020-07-21T11:11:51+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тверской области шесть человек выздоровели после коронавируса

Подтверждено 24 новых случая
Ольга ТРОФИМОВА
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Подтвержено 24 новых случая коронавирусаПодтвержено 24 новых случая коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавируса. Всего, по данным на 21 июля, инфекция выявлена у 4312 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3742 человек (+6 за сутки).

В настоящее время 450 (+16 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

120 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 21 июля, подтверждено 5842 случая заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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