За сутки в Тверской области шесть человек выздоровели после коронавируса
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 24 новых случая коронавируса. Всего, по данным на 21 июля, инфекция выявлена у 4312 человек.
С начала пандемии из больниц выписаны 3742 человек (+6 за сутки).
В настоящее время 450 (+16 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.
120 (+2 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Всего в стране, по данным на 21 июля, подтверждено 5842 случая заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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