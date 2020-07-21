На Новом мосту в Твери начали снимать трамвайные пути
Утром 21 июля Заволжье встало в глухой пробке. Причина - начавшийся ремонт Комсомольского проспекта. На Новом мосту в Твери дорожники оставили по две полосы в каждую сторону и начали снимать старые трамвайные пути.
На участке выставлено ограждение. О ситуации рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
В пробке пришлось стоять не только водителям, которые ехали по улице Горького и Комсомольскому проспекту, но и по прилегающим улицам.
В настоящий момент движение на участке регулирует сотрудник ДПС.
Автовладельцам стоит заранее планировать маршруты и время движения.
ИСТОЧНИК KP.RU