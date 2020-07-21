2020-07-21T10:49:24+03:00
Общество

На Новом мосту в Твери начали снимать трамвайные пути

Заволжье втало в пробке
Ольга ТРОФИМОВА
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Пробка в Заволжском районе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Наталья ПолухинаПробка в Заволжском районе Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Наталья Полухина
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Утром 21 июля Заволжье встало в глухой пробке. Причина - начавшийся ремонт Комсомольского проспекта. На Новом мосту в Твери дорожники оставили по две полосы в каждую сторону и начали снимать старые трамвайные пути.

На участке выставлено ограждение. О ситуации рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

В пробке пришлось стоять не только водителям, которые ехали по улице Горького и Комсомольскому проспекту, но и по прилегающим улицам.

В настоящий момент движение на участке регулирует сотрудник ДПС.

Автовладельцам стоит заранее планировать маршруты и время движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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