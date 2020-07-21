Велосипедист погиб под колесами иномарки в Тверской области
ДТП произошло в Калининском районе
Велосипедист погиб Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 21 июля в 150 метрах т трассы М-10 "Россия" в сторону поселка Химинститута в Калининском районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, мужчина-велосипедист ехал по краю проезжей части и резко перестроился в левую полосу перед движущимся автомобилем "Мицубиси Паджеро".
Иномарка зацепила заднее колесо велосипеда, мужчина упал под движущийся следом "Форд" и погиб.
ИСТОЧНИК KP.RU